Японський математик звернувся до українських школярів

"Книга Масао Моріта захопила нас з першого погляду. Це водночас науково-популярне видання, що розповідає про основи математики, і приклад східної філософії для дітей. А разом із оригінальними ілюстраціями вона відкриває великий та цікавий світ науки, нових знань, можливостей та прагнення до досконалості"

Завдяки проекту ЛакіБукс книга безкоштовно поповнила фонди 150 бібліотек Сходу та Півдня України. Це не перший досвід проекту у напрямку математичних книжок. Минулого року світ побачила книга українця Кузька Кузякіна #ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА.

Нещодавно українською побачив світ японський бестселер для дітей “Математик, який перетворився на мурашку” відомого науковця-математика Масао Моріта, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Це книга-роздум про сутність математики, як науки, поняття чисел і самого життя, намагання поглянути на людські знання про світ із повністю нової перспективи. Дізнавшись, що однією з перших за межами Японії його книгу побачить українська аудиторія, Моріта написав лист-звернення до своїх українських читачів та пошановувачів математики загалом.

Фото: Інтерфакс-Україна

“Написання цієї книги було для мене захоплюючим викликом. Питання, яке я переслідував - “що таке число один”? Це основне і дуже складне питання. Вам може бути цікаво, як професійний математик може не розуміти значення першого і найпростішого числа "одиниця", але тоді я задам питання - як би ви самі пояснили значення слова "один"?

Ви можете показати мені яблуко й олівець і сказати "ось це - один", але яблуко та олівець різні, а як різні речі можуть бути однаковим "одним"? Показати приклади "одного" легко, але дуже важко пояснити, що таке "один", коли хтось не знає, що це таке!

Математика може допомогти вам бачити речі по-різному, і я маю на увазі "по-різному" дуже радикально. Математика - це не лише обчислення чи звикання до складних рівнянь. Найбільша радість математики для мене - це почуття здивування, яке ти відчуваєш, коли помічаєш, наскільки кардинально різними можуть бути речі. Це відчуття здивування та захоплення від безкінечності можливостей у царині мислення - це те, чим я хотів поділитися з дітьми, які заслуговують знати, що математика - це значно більше, ніж просто отримання правильних відповідей. Я сподіваюся, що ця книга допоможе їм розкрити, скільки свободи та радості існує від мислення власним розумом”.

Саме про це йдеться у книзі “Математик, який перетворився на мурашку”, яка вийшла у благодійному видавничому проекті ЛакіБукс. Книга доповнена ілюстраціями знаного японського майстра дизайну тканини та книжок – Кацудзі Вакісака. Вперше українською книгу у Києві презентувала кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАНУ Ірина Єгорченко. Вона згодна із японським автором:

“Математика дуже красива та цікава наука, і хочеться щоб діти побачили цю красу. Людство придумало математику для спрощення життя, і корисно навчитись користуватись цими досягненнями, щоб краще приймати рішення, щоб розуміти світ навколо нас”.

Завдяки проекту ЛакіБукс книга безкоштовно поповнила фонди 150 бібліотек Сходу та Півдня України. Це не перший досвід проекту у напрямку математичних книжок. Минулого року світ побачила книга українця Кузька Кузякіна #ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА.

Фото: Інтерфакс-Україна

"Книга Масао Моріта захопила нас з першого погляду. Це водночас науково-популярне видання, що розповідає про основи математики, і приклад східної філософії для дітей. А разом із оригінальними ілюстраціями вона відкриває великий та цікавий світ науки, нових знань, можливостей та прагнення до досконалості", - впевнений ініціатор проекту ЛакіБукс, інвестор та IT-бізнесмен, співзасновник компанії Lucky Labs Сергій Токарєв. Книгу у рамках проекту випустило чернівецьке видавництво “Чорні вівіці”. "Математик, що перетворився на мурашку", був презентований на львівському Форумі Видавців 2019.

Нагадаємо, що у листопаді вийде книга про адміністрацію Трампа від анонімного автора.