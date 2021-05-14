ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИЯпонський мільярдер, підприємець і колекціонер творів мистецтва Юсаку Маедзава та його помічник Йозо Хірано стануть наступними туристами, які полетять на Міжнародну космічну станцію (МКС) у грудні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японський мільярдер полетить у грудні на МКС
Мільярдер разом з кінопроюсером Йозо Хірано, який буде документувати місію, розпочнуть підготовку до польоту в червні в Центрі підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна в Зоряному містечку
Фото: Getty images
Вони полетять на МКС на борту російського космічного корабля "Союз МС-20", запуск якого планується на 8 грудня 2021 року з космодрому Байконур у Казахстані. Політ триватиме 12 днів, а екіпаж очолить космонавт Олександр Місуркін, повідомляє Укрінформ з посиланням на The Japan Times.
Мільярдер разом з кінопроюсером Йозо Хірано, який буде документувати місію, розпочнуть підготовку до польоту в червні в Центрі підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна в Зоряному містечку.
Зазначається, що це вперше, коли два з трьох місць на космічній ракеті "Союз" будуть зайняті туристами.
45-річний Маедзава також планує взяти участь у місії 2023 року навколо Місяця на борту космічного корабля Starship компанії SpaceX.
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14 05 2021 10:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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