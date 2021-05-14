Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японський мільярдер полетить у грудні на МКС

Мільярдер разом з кінопроюсером Йозо Хірано, який буде документувати місію, розпочнуть підготовку до польоту в червні в Центрі підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна в Зоряному містечку
Японський мільярдер, підприємець і колекціонер творів мистецтва Юсаку Маедзава та його помічник Йозо Хірано стануть наступними туристами, які полетять на Міжнародну космічну станцію (МКС) у грудні.
Японський мільярдер полетить у грудні на МКС Фото: Getty images
Вони полетять на МКС на борту російського космічного корабля "Союз МС-20", запуск якого планується на 8 грудня 2021 року з космодрому Байконур у Казахстані. Політ триватиме 12 днів, а екіпаж очолить космонавт Олександр Місуркін, повідомляє Укрінформ з посиланням на The Japan Times.
 
Мільярдер разом з кінопроюсером Йозо Хірано, який буде документувати місію, розпочнуть підготовку до польоту в червні в Центрі підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна в Зоряному містечку.
 
Зазначається, що це вперше, коли два з трьох місць на космічній ракеті "Союз" будуть зайняті туристами.
 
45-річний Маедзава також планує взяти участь у місії 2023 року навколо Місяця на борту космічного корабля Starship компанії SpaceX.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 05 2021 10:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.