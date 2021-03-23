Японський стартап запустив супутник для прибирання космічного сміття

Компанія заявляє, що стала першою приватною компанією, здатною продемонструвати подібну технологію зі збору сміття в космосі

Японська компанія-стартап Astroscale запустила супутник для випробування технології з видалення сміття з космосу.

Представники Astroscale кажуть, що їхній супутник зі збору сміття використовує спеціальний магніт для захоплення уламків, повідомляє "Укрінформ". Після цього супутник разом з уламками спалюється у процесі входу до шару атмосфери.

Під час випробувальної місії супутник спочатку випустить сміття в космос, а потім збере його. Планується також провести випробування технології з визначення місць скупчення сміття.

Компанія заявляє, що стала першою приватною компанією, здатною продемонструвати подібну технологію зі збору сміття в космосі. Вона планує використовувати її в комерційних цілях.

Космічне сміття - зростаюча проблема, тому що кинуті супутники і частини ракет залишаються на орбіті, створюючи загрозу зіткнення.

За деякими даними, більше 20 тис. подібних уламків обертаються навколо Землі. Це серйозна проблема, уламки становлять загрозу для майбутніх космічних польотів.

Представники компанії в Токіо повідомили, що в понеділок російський космічний корабель "Союз", запущений з космодрому в Казахстані, вивів на орбіту випробувальний супутник і його політ проходить нормально.

Ракета "Союз-2.1.а" з південнокорейським супутником CAS500-1 і 37 супутниками з 18 країн стартувала з космодрому "Байконур".

Нагадаємо, що Японія розробляє дерев'яні супутники, щоб зменшити кількість сміття у космосі