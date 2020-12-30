Японія розробляє дерев'яні супутники, щоб зменшити кількість сміття у космосі

Такий екологічний варіант супутника можна буде легко спалювати після завершення терміну роботи, тож він не забруднюватиме космічний простір.

Науковці планують випустити перші супутники, виготовленні з деревини, вже у 2023 році, повідомляє "Громадське". Наразі вчені почали дослідження різних видів деревини, які б могли витримати екстремальні умови. Зокрема, вони перевірятимуть, як матеріали витримують різкі перепади температури та вплив сонячного світла.

Наступним етапом буде розробка інженерної моделі супутника й виготовлення моделі для тестового запуску.

Науковці кажуть, що питання накопичення космічного сміття їх дуже непокоїть. Супутники, що виходять з ладу, залишаються у космосі, а коли потрапляють в атмосферу Землі - горять та створюють крихітні часточки, що плаватимуть у верхніх шарах атмосфери ще багато років.

Так, за даними Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), навколо Землі наразі літає близько 6 тисяч супутників, з них 60% вже не працюють, тобто є космічним сміттям.

Дослідницька фірма Euroconsult підрахувала, що впродовж найближчого десятиліття щороку з Землі запускатимуть близько 990 супутників. Тож уже до 2028 року на орбіті їх може скупчитися до 15 тисяч.

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