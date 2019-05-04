Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японці скинули вибухівку на астероїд для створення кратера

Міжпланетна станція "Хаябуса-2" успішно провела чергову операцію зближення з астероїдом Рюгу
Автоматична міжпланетна станція "Хаябуса-2" успішно провела чергову операцію зближення з астероїдом Рюгу, скинувши на його поверхню мідний снаряд і заряд вибухівки для створення штучного ударного кратера.
Японці скинули вибухівку на астероїд для створення кратера космос

Надалі з кратера здійснять забір нової проби речовини з підповерхневих шарів астероїда, повідомляє LB.ua.

Станція "Хаябуса-2" була запущена наприкінці 2014 року і призначена для дослідження навколоземного 500-метрового астероїда (162173) Рюгу. У червні минулого року станція прибула до астероїда і висадила на його поверхню два невеликі модулі MINERVA-II і апарат MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), а також визначила масу і об'єм.

Однак основне завдання місії - це забір проб ґрунту і їх доправлення на Землю. Раніше станція вже здійснила першу операцію із забору проби ґрунту, вистріливши танталовою кулею по поверхні астероїда в момент максимального зближення, після чого за допомогою ґрунтозабірного пристрої зібрала пил і дрібні уламки породи, які піднялися вгору, і повернулася на робочу 20-кілометрову орбіту.

Нагадаємо, що Національне аерокосмічне агентство США (NASA) зафіксувало метеорний вибух в атмосфері.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2019 15:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.