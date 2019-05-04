Японці скинули вибухівку на астероїд для створення кратера

Автоматична міжпланетна станція "Хаябуса-2" успішно провела чергову операцію зближення з астероїдом Рюгу, скинувши на його поверхню мідний снаряд і заряд вибухівки для створення штучного ударного кратера.

Надалі з кратера здійснять забір нової проби речовини з підповерхневих шарів астероїда, повідомляє LB.ua.

Станція "Хаябуса-2" була запущена наприкінці 2014 року і призначена для дослідження навколоземного 500-метрового астероїда (162173) Рюгу. У червні минулого року станція прибула до астероїда і висадила на його поверхню два невеликі модулі MINERVA-II і апарат MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), а також визначила масу і об'єм.

Однак основне завдання місії - це забір проб ґрунту і їх доправлення на Землю. Раніше станція вже здійснила першу операцію із забору проби ґрунту, вистріливши танталовою кулею по поверхні астероїда в момент максимального зближення, після чого за допомогою ґрунтозабірного пристрої зібрала пил і дрібні уламки породи, які піднялися вгору, і повернулася на робочу 20-кілометрову орбіту.

Нагадаємо, що Національне аерокосмічне агентство США (NASA) зафіксувало метеорний вибух в атмосфері.