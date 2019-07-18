Ярош - Зеленському: Не грайте роль "батька нації", ви сильно фальшивите

Депутат Дмитро Ярош розкритикував поведінку Володимира Зеленського та його радників під час поїздок по областях.

У себе в Facebook Ярош назвав поведінку Зеленського "ганебним", а також додав, що він і його радники "принижують державу", інформує НВ.

Ярош зазначив, що зараз "спостерігає дешеве реаліті-шоу про українську владу".

Також Ярош порадив Зеленському не набирати "мажорно-прислужницьке бидло у свій офіс".

"Щось не знаєте, не знаєте - запитуйте у тих, хто знає, хто встав на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували" культурні "інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в Греції і в інших містах. раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у свій офіс, не перебирайте на себе функції, які не властиві президенту України, не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже сильно фальшивите. Зробіть ставку не на "клоунів", (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо "люстраторко" у вас не виросло", - підкреслив він.