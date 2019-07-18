Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ярош - Зеленському: Не грайте роль "батька нації", ви сильно фальшивите

Ярош зазначив, що зараз "спостерігає дешеве реаліті-шоу про українську владу"
Депутат Дмитро Ярош розкритикував поведінку Володимира Зеленського та його радників під час поїздок по областях.
Ярош - Зеленському: Не грайте роль "батька нації", ви сильно фальшивите Дмитро Ярош. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

У себе в Facebook Ярош назвав поведінку Зеленського "ганебним", а також додав, що він і його радники "принижують державу", інформує НВ.

Ярош зазначив, що зараз "спостерігає дешеве реаліті-шоу про українську владу".

Також Ярош порадив Зеленському не набирати "мажорно-прислужницьке бидло у свій офіс".

"Щось не знаєте, не знаєте - запитуйте у тих, хто знає, хто встав на захист України зі зброєю в руках, коли Ви і Ваше оточення обслуговували" культурні "інтереси олігархів, проводили корпоративи, концерти в Греції і в інших містах. раджу: не набирайте мажорно-прислужницьке бидло у свій офіс, не перебирайте на себе функції, які не властиві президенту України, не грайте роль "батька нації" - у вас ця роль не виходить, ви дуже сильно фальшивите. Зробіть ставку не на "клоунів", (при всій повазі до професії), а на Справжніх. Не робіть так званих люстрацій, бо "люстраторко" у вас не виросло", - підкреслив він.

Нагадаємо, що політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, за останній тиждень її рейтинг зріс. За неї готові проголосувати 49,5% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник становив близько 47%.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2019 16:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.