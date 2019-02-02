Яценюк заявив, що не балотуватиметься на вибори президента 2019
"Я довго думав над тим, чи йти в президенти. Це не просте рішення. Його не можна приймати через емоції чи політичну кон'юктуру. ... Я реаліст. Внаслідок дискредитації, відкритої брехні, коли брехали всьому українському народу - сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори 2019 року", - заявив Яценюк на з'їзді "НФ", що проходить 2 лютого у Києві.
"Я прийняв рішення, що ми маємо боротися за нову Верховну Раду, за перемогу на парламентських виборах та за формування нового уряду. У це я вірю", - додав екс-прем'єр.
На з'їзді, окрім членів уряду та посадовців від "Народного фронту", а також спікера Верховної Ради Андрія Парубія також був присутній діючий глава уряду Володимир Гройсман. На початку роботи з'їзду він виступив з коротким привітанням та залишив подію.
Фото: Українська правда
Нагадаємо, що кандидатів у президенти стало 28. Всього подали документи 59 людей.
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