Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Яценюк заявив, що не балотуватиметься на вибори президента 2019

Лідер "Народного фронту" не йде на президентські вибори
Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк не братиме участі у виборах президента України 2019 року.
Яценюк заявив, що не балотуватиметься на вибори президента 2019 Фото: nfront.org.ua

"Я довго думав над тим, чи йти в президенти. Це не просте рішення. Його не можна приймати через емоції чи політичну кон'юктуру. ... Я реаліст. Внаслідок дискредитації, відкритої брехні, коли брехали всьому українському народу - сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори 2019 року", - заявив Яценюк на з'їзді "НФ", що проходить 2 лютого у Києві.

"Я прийняв рішення, що ми маємо боротися за нову Верховну Раду, за перемогу на парламентських виборах та за формування нового уряду. У це я вірю", - додав екс-прем'єр.

На з'їзді, окрім членів уряду та посадовців від "Народного фронту", а також  спікера Верховної Ради Андрія Парубія також був присутній діючий глава уряду Володимир Гройсман. На початку роботи з'їзду він виступив з коротким привітанням та залишив подію.


Фото: Українська правда

Нагадаємо, що кандидатів у президенти стало 28. Всього подали документи 59 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 02 2019 14:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.