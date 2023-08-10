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"Є міжнародний консенсус щодо необхідності відновлення зернової угоди" – речник Євросоюзу

10 серпня 2023, 18:07
Фото: з вільного доступу
Зусилля з відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи тривають і щодо повернення до цієї ініціативи є міжнародний консенсус.

Про це пише Укрінформ.

"Зусилля, які докладає міжнародне співтовариство, ООН, за підтримки Туреччини, тривають. Я вважаю, що дійсно існує міжнародний консенсус в тому сенсі, що нам потрібно повернутися до Чорноморської ініціативи, тому що вона дуже важлива не лише для України, але й для продовольчих ринків загалом, а також для світових цін на продовольство. Тож це зусилля, які тривають безперервно", - заявив речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано.

Він додав, що рано чи пізно вдасться відродити цю ініціативу, тому що вона дуже важлива для всіх, особливо для населення, яке страждає від зростання цін через дії росії.

Речник також повідомсив, що високий представник ЄС Жозеп Боррель раніше міністрам закордонних справ держав-членів надіслав лист із аргументами щодо відновлення зернової угоди та посилення тиску на росії з цією метою.

Нагадаємо, що 17 липня росія заявила про вихід із зернової угоди.
Євросоюззернова угодаСтано

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