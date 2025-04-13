Є момент "змиритися чи заткнутися":Трамп оцінив переговори між Україною та рф
13 квітня 2025, 09:55
Трамп висловив думку, що відносини між Україною і росією можуть йти добре.
Переговори про припинення війни в Україні можуть йти добре, але "є момент, коли вам просто потрібно змиритися або заткнутися".
Про це сказав президент США Дональд Трамп наступного дня після того, як висловив розчарування росією і закликав її "рухатися" до досягнення угоди, пише Reuters.
"Відносини між Україною і росією можуть йти добре, і ви досить скоро це дізнаєтеся. Настає момент, коли вам просто потрібно змиритися або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", - висловився Трамп.
Нагадємо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором путіним про досягнення мирної угоди. Переговори відбулися в той час, коли діалог США і рф, ймовірно, зайшов у глухий кут через розбіжності щодо умов припинення вогню.