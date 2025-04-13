Є момент "змиритися чи заткнутися":Трамп оцінив переговори між Україною та рф

Трамп висловив думку, що відносини між Україною і росією можуть йти добре.

Переговори про припинення війни в Україні можуть йти добре, але "є момент, коли вам просто потрібно змиритися або заткнутися".

Про це сказав президент США Дональд Трамп наступного дня після того, як висловив розчарування росією і закликав її "рухатися" до досягнення угоди, пише Reuters.

"Відносини між Україною і росією можуть йти добре, і ви досить скоро це дізнаєтеся. Настає момент, коли вам просто потрібно змиритися або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", - висловився Трамп.