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Є момент "змиритися чи заткнутися":Трамп оцінив переговори між Україною та рф

13 квітня 2025, 09:55
Є момент
Трамп висловив думку, що відносини між Україною і росією можуть йти добре.
Переговори про припинення війни в Україні можуть йти добре, але "є момент, коли вам просто потрібно змиритися або заткнутися".
 
Про це сказав президент США Дональд Трамп наступного дня після того, як висловив розчарування росією і закликав її "рухатися" до досягнення угоди, пише Reuters.
 
"Відносини між Україною і росією можуть йти добре, і ви досить скоро це дізнаєтеся. Настає момент, коли вам просто потрібно змиритися або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде, але я думаю, що все йде добре", -  висловився Трамп.
 
Нагадємо, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф провів переговори з російським диктатором путіним про досягнення мирної угоди. Переговори відбулися в той час, коли діалог США і рф, ймовірно, зайшов у глухий кут через розбіжності щодо умов припинення вогню.
 
 
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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