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Є перші результати саміту в Джідді – ЗМІ

06 серпня 2023, 10:29
Є перші результати саміту в Джідді – ЗМІ
Corriere della Sera.
Учасники заходу дійшли згоди щодо двох питань і домовились створити робочі групи.

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Всі учасники переговорів про війну в Україні вважають, що в основі будь-якої мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України та верховенство Статуту ООН. 

Також учасники домовилися створити робочі групи для обговорення плану врегулювання війни в Україні, запропонованого Києвом, пише видання. 

Наразі ведуться переговори щодо термінів проведення зустрічі глав держав. 

Італійська газета зазначає з посиланнням на свої джерела, що зустріч може відбутися до кінця року.

 

Нагадаємо, що вчора в Саудівській Аравії стартувала зустріч щодо української формули миру.

Саудівська АравіясаммітДжідда

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