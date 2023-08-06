Є перші результати саміту в Джідді – ЗМІ

Про це повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

Всі учасники переговорів про війну в Україні вважають, що в основі будь-якої мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України та верховенство Статуту ООН.

Також учасники домовилися створити робочі групи для обговорення плану врегулювання війни в Україні, запропонованого Києвом, пише видання.

Наразі ведуться переговори щодо термінів проведення зустрічі глав держав.

Італійська газета зазначає з посиланнням на свої джерела, що зустріч може відбутися до кінця року.