Є попередня домовленість з росією про систематичний обмін полоненими – Лубінець

Також росіяни пообіцяли передавати українським військових допомогу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розказав про попередню домовленість із рф про те, що у 2025 році обміни військовополоненими будуть систематичними, з пріоритетністю щодо тяжкохворих та тяжкопоранених.

Про це омбудсман написав в Telegram-каналі.

"Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених.

Також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ. Ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова", - йдеться в дописі.

Раніше Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що в 2024 році було проведено 11 обмінів з російською стороною і звільнено 1358 громадян України.

Пізніше і Зеленський підтвердив, що за минулий рік Україні вдалося повернути з російського полону 1358 людей.