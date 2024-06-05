ЄБРР надасть €300 млн на підтримку енергетики України
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Український прем’єр Денис Шмигаль і Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали угоду.
"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України", - заявив Шмигаль.
Кошти підуть державним енергетичним компаніям "Укренерго", "Укргідроенерго" та "Укранафта" на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.
Ввід початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.
Нагадаємо, що росія вивела з ладу більше половини генерації електроенергії України.