ЄБРР підписав угоду про кредит для "Укренерго" на 100 мільйонів євро

НЕК "Укренерго", Мінфін та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду, яка дозволить спрямувати кредитні кошти на суму 97,15 млн євро "на підтримку стійкості оператора системи передачі електроенергії України".

Фото: 24tv.ua

Відповідну угоду про внесення змін до Договору гарантії щодо Проекту модернізації мережі електропередачі підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, повідомляє пресслужба Мінфіну. Водночас голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підписав угоду про внесення змін до Кредитної угоди з ЄБРР. Зміни передбачають спрямування 97,15 млн євро під державну гарантію та гарантію однієї з країн "Великої сімки" на підтримку стійкості роботи НЕК "Укренерго". Кошти надаються в рамках Пакету допомоги ЄБРР у відповідь на війну в Україні шляхом перепрофілювання кредиту ЄБРР в рамках Проекту модернізації мережі електропередачі. Раніше повідомлялось, що Україна залучила пільговий кредит від Канади через механізм адміністративного рахунку МВФ.

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