RSS
НОВИНИ

ЄБРР підписав угоду про кредит для "Укренерго" на 100 мільйонів євро

НЕК "Укренерго", Мінфін та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підписали угоду, яка дозволить спрямувати кредитні кошти на суму 97,15 млн євро "на підтримку стійкості оператора системи передачі електроенергії України".
ЄБРР підписав угоду про кредит для "Укренерго" на 100 мільйонів євро Фото: 24tv.ua

Відповідну угоду про внесення змін до Договору гарантії щодо Проекту модернізації мережі електропередачі підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Водночас голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький підписав угоду про внесення змін до Кредитної угоди з ЄБРР.

Зміни передбачають спрямування 97,15 млн євро під державну гарантію та гарантію однієї з країн "Великої сімки" на підтримку стійкості роботи НЕК "Укренерго".

Кошти надаються в рамках Пакету допомоги ЄБРР у відповідь на війну в Україні шляхом перепрофілювання кредиту ЄБРР в рамках Проекту модернізації мережі електропередачі.

Раніше повідомлялось, що Україна залучила пільговий кредит від Канади через механізм адміністративного рахунку МВФ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2022 19:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Соціальні мережі як дієвий інструмент у війні в Україні – генерал Мік Раян

Соціальні мережі як дієвий інструмент у війні в Україні – генерал Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.