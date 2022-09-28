НОВИНИЯк і раніше, прогнозується падіння ВВП в Україні за підсумками 2022 року на рівні 30%Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄБРР погіршив прогноз щодо економіки України у 2023 році
Фото: bbc.co.uk
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) залишив у силі свій травневий прогноз щодо рівня падіння української економіки у 2022 році, однак знизив прогнози щодо її зростання в наступному році.
Про це йдеться у звіті ЄБРР.
Зокрема, ЄБРР, як і раніше, прогнозує падіння ВВП в Україні за підсумками 2022 року на рівні 30%. Водночас прогноз зростання цього показника у 2023 році скорочено з 25% до 8% порівняно з травневим.
У ЄБРР заявили, що знижений прогноз є ознакою того, наскільки невизначеність щодо майбутнього тисне на економічні перспективи України.
У звіті зазначається, що хоча бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими, охоплюючи територію, яка генерує близько 20 відсотків ВВП, руйнування людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей було величезним. Станом на середину серпня близько 15 відсотків населення залишили країну, ще 15 відсотків стали внутрішньо переміщеними особами. Економічна діяльність була серйозно порушена навіть у регіонах, де не було бойових дій, через проблеми з постачанням, матеріально-технічні проблеми, фінансові труднощі та брак робочої сили.
Крім того, зауважили у ЄБРР, блокада росією портів, перешкоджання експорту сільськогосподарської продукції та руйнування багатьох металургійних підприємств на сході України завдали значної шкоди двом експортним статтям країни, які генерували майже половину всіх довоєнних експортних доходів.
Зазначається, що внаслідок цього ВВП України впав на 15,1% в річному обчисленні в першому кварталі 2022 року та на 37,2% в другому кварталі, а інфляція у серпні 2022 року зросла до 23,8% через перебої з поставками та стрімкий дефіцит бюджету.
Нагадаємо, у травні 2022 року Європейський банк реконструкції і розвитку погіршив прогноз падіння економіки України через війну до 30% - на кінець березня прогноз становив мінус 20%.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
28 09 2022 14:27 МЕДІА
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- ЄС засуджує проведення росією псевдореферендумів в Україні
- Північна Корея планує провести ядерне випробування – ЗМІ
СТАТТІ