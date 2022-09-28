ЄБРР погіршив прогноз щодо економіки України у 2023 році

Як і раніше, прогнозується падіння ВВП в Україні за підсумками 2022 року на рівні 30%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) залишив у силі свій травневий прогноз щодо рівня падіння української економіки у 2022 році, однак знизив прогнози щодо її зростання в наступному році.

Про це йдеться у звіті ЄБРР

Зокрема, ЄБРР, як і раніше, прогнозує падіння ВВП в Україні за підсумками 2022 року на рівні 30%. Водночас прогноз зростання цього показника у 2023 році скорочено з 25% до 8% порівняно з травневим.

У ЄБРР заявили, що знижений прогноз є ознакою того, наскільки невизначеність щодо майбутнього тисне на економічні перспективи України.

У звіті зазначається, що хоча бойові дії в останні місяці стали більш концентрованими, охоплюючи територію, яка генерує близько 20 відсотків ВВП, руйнування людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей було величезним. Станом на середину серпня близько 15 відсотків населення залишили країну, ще 15 відсотків стали внутрішньо переміщеними особами. Економічна діяльність була серйозно порушена навіть у регіонах, де не було бойових дій, через проблеми з постачанням, матеріально-технічні проблеми, фінансові труднощі та брак робочої сили.

Крім того, зауважили у ЄБРР, блокада росією портів, перешкоджання експорту сільськогосподарської продукції та руйнування багатьох металургійних підприємств на сході України завдали значної шкоди двом експортним статтям країни, які генерували майже половину всіх довоєнних експортних доходів.

Зазначається, що внаслідок цього ВВП України впав на 15,1% в річному обчисленні в першому кварталі 2022 року та на 37,2% в другому кварталі, а інфляція у серпні 2022 року зросла до 23,8% через перебої з поставками та стрімкий дефіцит бюджету.