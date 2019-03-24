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ЄC спростував інформацію про антикорупційне розслідування проти Порошенка

"OLAF підтверджує, що немає ніяких розслідувань, пов'язаних з президентом України"
Європейське бюро з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) не відкривало ніяких розслідувань щодо президента України.
ЄC спростував інформацію про антикорупційне розслідування проти Порошенка Фото: twitter.com/poroshenko

"OLAF підтверджує, що немає ніяких розслідувань, пов'язаних з президентом України. У разі виникнення будь-якої інформації, яка може становити інтерес для розслідування, OLAF оцінить її в контексті наших звичайних процедур", - повідомляє "Європейська правда".

У суботу кандидатка в президенти і лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що OLAF і британській Офіс із розслідувань шахрайств відкрили справи проти чинного президента Петра Порошенка, повязані з корупцією.

Тимошенко не підтвердила свої слова жодними доказами.

Нагадаємо, що у США відкрито ряд кримінальних справ щодо зловживань, вчинених людьми з команди президента України Петра Порошенка.

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24 03 2019 15:58
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