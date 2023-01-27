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ПОЛІТИКА

ЄC вивчає шляхи створення спеціальної прокуратури для розслідування воєнних злочинів – Bloomberg

27 січня 2023, 18:41
ЄC вивчає шляхи створення спеціальної прокуратури для розслідування воєнних злочинів – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Євросоюз вивчає можливість створення спеціальної прокуратури, яка б розслідувала воєнні злочини, скоєні в Україні росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

За їхніми даними, ідея створити орган, до якого увійдуть прокурори України та інших країн, цього тижня набула широкої підтримки з боку членів ЄС.

Як зазначає Bloomberg, Єврокомісія обговорює з Європейським агентством зі співробітництва органів юстиції повноваження пропонованої міжнародної структури та інші питання.

Водночас переговори про спеціальний міжнародний трибунал щодо України продовжують ув'язати в юридичних суперечках, зазначає агентство.

Нагадаємо, що Європейський Союз хоче якнайшвидшогопритягнення до відповідальності за воєнні злочини росіян в Україні, заявили міністри юстиції країн ЄС. При цьому вони розходяться у думках щодо методів, як порушувати кримінальну справу, шукати докази та фінансувати компенсацію збитків.

ЄСвоєнні злочинирозслідування

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