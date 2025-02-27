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Єдина загроза НАТО – це його члени, які не вкладаються в армію – Рубіо

27 лютого 2025, 13:22
Єдина загроза НАТО – це його члени, які не вкладаються в армію – Рубіо
Джерело: ua.news
Трамп закликає усі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5 % ВВП.

Американський державний секретар Марко Рубіо вважає, що альянс не перебуває під загрозою, але він переконаний, що небезпеку для нього становлять союзники, які не виділяють достатньо коштів на оборону.

Про це йдеться в інтерв’ю політика на телеканалі Fox News, транскрипт якого наводить Держдеп. 

"НАТО не в небезпеці. Єдине, що ставить НАТО під загрозу, це те, що у нас є члени НАТО, які майже не мають армій, або чиї армії не дуже боєздатні, тому що вони витратили 40 років, не витрачаючи на них жодних грошей. Ми були і є НАТО", - заявив Рубіо. 

За його словами, мова йде про багаті країни, особливо в Західній Європі, які мають багато грошей і які мали б інвестувати їх у свою національну безпеку, однак цього не роблять.

"У вас є країни, які витрачають 1,5% чи 1% своєї економіки, і ми просто не можемо продовжувати це субсидіювати. Це несправедливо і нежиттєздатно", – додав держсекретар.

"Що ставить НАТО під загрозу – так це те, що в деяких випадках у нас немає членів Альянсу. Зараз це зробили інші. Польща, Чехія – є купа країн, які зробили це, але деякі не зробили. І це багаті країни – Німеччина, Франція", – наголосив Рубіо. 

На початку року президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5 % ВВП.

Так, Польща підтримує заклик Трампа збільшити витрати НАТО на оборону до 5% ВВП

Крім того, планують виділяти більше коштів на бюджет Латвія. Франція.

 
СШАввпНАТО

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