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ПОЛІТИКА

Польща підтримує заклик Трампа збільшити витрати НАТО на оборону до 5% ВВП

12 січня 2025, 11:57
Польща підтримує заклик Трампа збільшити витрати НАТО на оборону до 5% ВВП
Фото: wartime.org.ua
Зазначається, що Польща найближче до досягнення нової мети.

У Польщі підтримують вимогу обраного президента Дональда Трампа до країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5 % ВВП. Але Варшава вважає, що це станеться лише через 10 років.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв'ю Financial Times.

Зазначається, що Польща найближче до досягнення нової мети. Країна виділила цього року 4,7% ВВП на оборону, що є найвищим показником у НАТО.

Напередодні свого повернення в Білий дім Трамп посилив тиск на союзників по НАТО, щоб вони витрачали більше на оборони. Наразі лише 23 з 32 членів досягли мети у 2% ВВП.

"Досягнення мети Трампа займе ще десятиліття, але я думаю, що його не слід критикувати за те, що він поставив справді амбітну ціль, тому що в іншому випадку будуть деякі країни, які продовжуватимуть обговорювати, чи дійсно потрібні додаткові витрати", - сказав міністр оборони Польщі.

Косіняк-Камиш наголосив, що ЄС має можливості для перерозподілу грошей. За словами міністра, його пріоритетом є забезпечення виділення 100 млрд євро на оборону в найближчі роки, включно з перенаправленням невикористаних коштів зі спільного фонду відновлення після пандемії на 800 млрд євро, який закінчується наступного року.

"Якщо ми можемо дозволити собі влізти в борги, щоб відбудуватись після COVID, то ми обов’язково повинні знайти гроші, щоб захистити себе від війни", - заявив він.

Варто зазначити, що обраний президент Дональд Трамп допускає можливість виходу своєї країни з НАТО. При цьому він пов’язує участь США в НАТО з фінансуванням, яке, на його думку, мають забезпечити європейські партнери. Трамп вимагає, щоб члени Альянсу збільшили витрати на оборону до 5% річного ВВП.

ПольщаНАТОДональд Трампоборона

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