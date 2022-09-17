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Єдину екстрену службу 112 запустять до кінця року в пілотному форматі

Систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 планують запустити до кінця 2022 року в пілотному форматі у Києві та Київській області.
Єдину екстрену службу 112 запустять до кінця року в пілотному форматі Фото: unian.ua

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

"Плануємо до кінця року реалізувати систему 112 у пілотному форматі - у Києві та Київській області. Очікуємо, що вже будуть функціонувати змінені моделі маршрутизації - централізовано", - сказав він.

Бондаренко зазначив, що кінцева мета полягає у забезпеченні надання екстреної допомоги населенню за принципом "єдиного вікна" через безперебійний канал зв’язку на всі екстрені служби на всій території України.

Він додав, що запровадження системи 112 стало зобов’язанням України після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Окрім того, на впровадження цієї системи і на її запуск дає кошти Європейський інвестиційний банк.

Зазначимо, що запровадження служби 112 внормувано на законодавчому рівні.

"Триває активна фаза технічного стріму, пов’язаного із безпосереднім впровадженням в практичну площину складових цієї моделі комунікації, і наразі розпочато організаційний стрім, а саме - процес формування структури і пошук кадрів та їх навчання для роботи операторського центру", - сказав Бондаренко.

Раніше повідомлялось, що українці можуть отримати одноразову допомогу 12 тисяч гривень.

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17 09 2022 19:14
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