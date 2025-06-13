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Єгипет готується до відключень світла через війну Ізраїлю і Ірану

13 червня 2025, 21:39
Єгипет готується до відключень світла через війну Ізраїлю і Ірану
Фото: portal.kharkov.ua
Каїр екстрено переходить на дизель задля уникнення віялових відключень.

Від сьогодні Єгипет зменшив поставки газу до підприємств після зупинки двох родовищ в Ізраїлі. 

Про це пише агенція Bloomberg.

Каїр екстрено переходить на дизель задля уникнення віялових відключень.

Також Єгипет почав скорочувати постачання природного газу до деяких галузей промисловості на тлі зменшення імпорту з Ізраїлю. Таке рішення уряд ухвалив через ризику повторення енергетичного дефіциту, що спричиняв масштабні відключення електроенергії в інші роки.

Після атак між Ізраїлем та Іраном були закриті два газові проєкти. 

Задля стабілізації уряд Єгипту перевів частину електростанцій на дизельне паливо і наростив імпорт скрапленого газу. 

Угоди про LNG-постачання вже підписано, проте вони почнуть діяти лише з наступного місяця.

Наразі ж Єгипет залишається вразливою до можливого дефіциту електроенергії в літній пік споживання.

 
Єгипетблекаут

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