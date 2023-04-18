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ПОЛІТИКА

Єгипет ледь не поставив росії ракети, натомість погодився озброїти Україну — WP

18 квітня 2023, 11:54
Єгипет ледь не поставив росії ракети, натомість погодився озброїти Україну — WP
Фото: з вільних джерел
За даними документів, Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні.

Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до росії минулого місяця після переговорів з високопоставленими чиновниками США і натомість вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України, згідно з п’ятьма документами розвідки США, про які раніше не повідомлялося.

Про це пише The Washington Post з посиланням на п'ять документів американської розвідки, витік яких стався раніше цього місяця.

Минулого тижня The Washington Post повідомила про інший документ, який викрив таємну схему президента Єгипту Абделя Фатаха ас-Сісі в лютому щодо надання росії до 40 000 122-мм ракет Sakr-45, які можуть використовуватися в російських системах залпового вогню. Сісі доручив своїм підлеглим тримати проект в таємниці, "щоб уникнути проблем із Заходом".

Але нові документи, які WP отримала з масиву матеріалів, свідчать про те, що на початку березня Сісі відмовився від планів поставок москві. Єгипет, хоча і має давні дипломатичні і військові відносини з росією, протягом десятиліть був головним американським союзником на Близькому Сході і отримує понад 1 мільярд доларів на рік у вигляді військової допомоги від США.

За даними документів, Єгипет відклав московську угоду і схвалив продаж артилерійських снарядів калібру 152 мм і 155 мм Сполученим Штатам для передачі Україні.

"Вашингтон намагався залучити нових прихильників — і вкрай необхідну амуніцію — для боротьби Києва з російськими військами. Єгипет мав намір використовувати свої потужності з виробництва зброї для України як "важіль" для отримання передових військових товарів США", - йдеться в документі.

Раніше The Post повідомляло, що Єгипет заперечує виробництво ракет для росії, а офіційний представник уряду США на умовах анонімності для вирішення конфіденційної інформації сказав The Post, що немає жодних ознак того, що Єгипет виконав план.

Коли росія вторглася в Україну минулого року, Єгипет зайняв публічну позицію невтручання, проголосувавши за припинення вторгнення в ООН, але в іншому залишаючись нейтральним і приймаючи офіційних осіб як з росії, так і зі Сполучених Штатів. Але в умовах міжнародного дефіциту зерна через війну в Україні Єгипет значною мірою покладався на росію у постачанні пшениці, що допомогло запобігти соціальним заворушенням через зростання цін на продукти харчування та економічну кризу, частково спричинену наслідками конфлікту. Минулого року росія також розпочала будівництво першої в Єгипті атомної електростанції, а нещодавно підписала угоду про будівництво залізничної майстерні в Єгипті.

Нагадаємо, військовослужбовцю Національної гвардії американського штату Массачусетс Джеку Тейшейрі 14 квітня оголосили обвинувачення у справі про витік секретних документів Міноборони США.

Єгипетзброявійна

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