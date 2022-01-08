Єгипет не відмовляється від українського зерна - зрада перетворилась на перемогу

В попередній угоді не був передбачений пункт про існування форс-мажору, тому буде укладено нову, яка стане вигіднішою для зернотрейдерів

Єгипет укладе з Україною новий контракт на постачання зерна, що буде вигіднішим для зернотрейдерів.

Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран в ефірі «Громадського радіо».

Він зазначив, що кілька днів тому з’явилась інформація, що Єгипет нібито відмовився від українського зерна.

"Мене попросили прокоментувати даний кейс, і я вирішив розібратися у темі детально. Спершу я зателефонував послу України в Єгипті Миколі Нагорному - уточнити інформацію на місці, і він надав мені повну інформацію. З іншого боку, я зв’язався із зернотрейдерами, про яких говорилося у повідомленні, і виявилося все зовсім не так. Дійсно, контракт був укладений. Так, українська сторона у зв’язку із блокадою портів не могла виконати його своєчасно", - розповів Непран.

За його словами, в угоді не був передбачений пункт про існування форс-мажору. Якби такий пункт був, то сторони звернулися б до Торгово-промислової палати України, і їм би видали сертифікат, і це стало б підставою без штрафних санкцій продовжити термін виконання контракту.

"Тому вони прийняли цілком цивілізоване на законодавчому рівні рішення - закрити той контракт, який не можна виконати, і відкрити новий контракт, за яким здійснити закупку далі. Ба більше, як повідомив мені наш посол у Єгипті Микола Нагорний, єгипетська сторона офіційно завірила його у тому, що вона в жодному разі не відмовляється від співпраці з Україною, що вони розуміють ситуацію із блокуванням портів, і Єгипет надалі готовий працювати з Україною і закуповувати зерно", - підкреслив Непран.

За його словами, зернотрейдери «навіть раді такій ситуації», тому що, коли підписувалася угода в грудні минулого року, то ціна була десь $249-250 за тонну.

"Зараз ціна виросла майже вдвічі. Тобто з економічного погляду їм навіть вигідніше стало, адже новий контракт укладатиметься вже за іншою ціною. Всі кричали, що зрада, а виявилася перемога", - підсумував він.