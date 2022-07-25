НОВИНИЄвропейський інвестиційний банк надасть Україні 1,59 млрд євро для ремонту пошкодженої інфраструктури та на інші критично важливі проекти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄІБ виділить майже 1,6 млрд євро фінансової допомоги для України
Фото: pixabay/cosmix
Про це повідомляє сайт Єврокомісії.
Повідомляється, що це другий пакет підтримки України в рамках екстрених заходів від ЄІБ. Перший у розмірі 668 млн євро був перерахований протягом місяця після повномасштабного вторгнення Росії.
Також повідомляється, що з загальної суми 1,05 млрд євро будуть надані негайно. Ці кошти спрямують на підтримку стратегічним підприємствам, термінових заходів в енергетиці та відновлення пошкодженої інфраструктури ЖКГ.
Друга частина на 540 млн євро виділяється на проекти у сфері енергетики, транспорту та дорожнього будівництва.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ЄС погодили виділення п'ятого траншу для України на військову допомогу. Він складе 500 млн євро.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 07 2022 17:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Волині збили два ворожі безпілотники, які прилетіли з Білорусі
- ВІДЕО Окупанти вивозять крадене українське зерно через Маріуполь
- ФОТО Зникла морська лілія носитиме прізвище Зеленського, вирішили польські палеонтологи
- Долар відкусив чверть гривні. Що далі
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ