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Єлисейський палац підтвердив ймовірний візит до Вашингтона Макрона із Зеленським і Стармером

05 березня 2025, 16:12
Єлисейський палац підтвердив ймовірний візит до Вашингтона Макрона із Зеленським і Стармером
Фото: matchmakers-real-estate.com
Точних дат названо не було.

Президент Франції Еммануель Макрон з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером можуть відвідати США. 

У Франції підтвердили, що така можливість розглядається, пише газета The Guardian.

Речниця французького уряду Софі Прімас сказала, що не буде випереджати сьогоднішнє звернення Макрона до громадян. 

Проте додала, що поїздка президента Франції з Зеленським і Стармером до США розглядається.

"Розглядається можливість того, що президент Макрон може повернутися до Вашингтона з президентом Зеленським та його британським колегою", - зазначила Прімас.

На уточнююче запитання щодо очікуваних термінів візиту і про те, кому належить ця ідея - речниця відповіла, що не володіє інформацією, але очікує, що це станеться "в найближчому майбутньому".

За словами Прімас, ця зустріч буде французькою ініціативою.

Також представник Єлисейського палацу заявив, що наразі немає жодних планів щодо візиту Макрона до Вашингтона. Саме президентський офіс Макрона в Єлисейському палаці займається його міжнародним порядком денним та зовнішньополітичними питаннями.

Раніше ми писали, що Стармер і Макрон готові представити мирний план у США разом із Зеленським.

 

ФранціяУкраїнаВелика Британія

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