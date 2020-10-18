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Єлизавета II помилувала вбивцю, який допоміг зупинити теракт у Лондоні

42-річний британець 2005 року був засуджений на 17 років за вбивство пожежника
Королева Великої Британії Єлизавета II помилувала 42-річного Стівена Галланта, який допоміг знешкодити терориста під час нападу у листопаді 2019 року.
Єлизавета II помилувала вбивцю, який допоміг зупинити теракт у Лондоні Фото: reuters.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Як зазначається, тепер помилуваний злочинець вийде на свободу на десять місяців раніше.

Рік тому засуджений за терористичну діяльність 28-річний Усман Хан після дострокового звільнення напав з ножем на групу людей на Лондонському мосту. В результаті двоє людей померли від отриманих ушкоджень, ще троє були травмовані.

Тоді терориста знешкодили перехожі, одним з яких був Стівен Галлант. 42-річний британець 2005 року був засуджений на 17 років за вбивство пожежника. У той день він отримав дозвіл залишити в'язницю, щоб взяти участь у заході для ув'язнених.

Єлизавета II скористалася прерогативою помилування за порадою британського уряду. У Міністерстві юстиції Британії повідомили, що рішення ухвалене у зв'язку з "винятково сміливими діями" Галланта.

Родина вбитого ним пожежника підтримала рішення королеви. Як заявив син жертви Галланта, те, що сталося, показує, як можуть змінюватися люди.

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18 10 2020 14:58
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