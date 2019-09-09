Єлизавета II схвалила закон про відтермінування Brexit
"Законопроєкт про вихід з ЄС отримав королівське схвалення", - написала у Twitter Палата лордів.
Палата лордів британського парламенту 6 вересня схвалила законопроєкт, що зобов'язує уряд відтермінувати вихід Британії з ЄС.
Цей законопроєкт, розроблений влітку міжпартійним об'єднанням депутатів та внесений на розгляд зали лейбористом Гіларі Бенном, головою комітету з питань Brexit Палати Лордів, пройшов усі етапи розгляду протягом двох днів, без жодних поправок.
Законопроєкт передбачає, що депутати звертатимуться до суду, якщо Джонсон відмовиться просити у ЄС відтермінування Brexit, але наразі не зовсім зрозуміло, як це буде втілюватися на практиці.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Франції зазначив, що Європейський Союз не погодиться на відтермінування дати виходу Великобританії.
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