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Єлизавета II схвалила закон про відтермінування Brexit

"Законопроєкт про вихід з ЄС отримав королівське схвалення"
Британська королева Єлизавета II схвалила законопроєкт про відтермінування виходу Великої Британії з Євроспільноти.
Єлизавета II схвалила закон про відтермінування Brexit Фото: gettyimages.com

"Законопроєкт про вихід з ЄС отримав королівське схвалення", -  написала у Twitter Палата лордів.

Палата лордів британського парламенту 6 вересня схвалила законопроєкт, що зобов'язує уряд відтермінувати вихід Британії з ЄС.

Цей законопроєкт, розроблений влітку міжпартійним об'єднанням депутатів та внесений на розгляд зали лейбористом Гіларі Бенном, головою комітету з питань Brexit Палати Лордів, пройшов усі етапи розгляду протягом двох днів, без жодних поправок.

Законопроєкт передбачає, що депутати звертатимуться до суду, якщо Джонсон відмовиться просити у ЄС відтермінування Brexit, але наразі не зовсім зрозуміло, як це буде втілюватися на практиці.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Франції зазначив, що Європейський Союз не погодиться на відтермінування дати виходу Великобританії.

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09 09 2019 20:23
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