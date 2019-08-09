ЄС не погодиться на відтермінування Brexit, - глава МЗС Франції

"Ми не збираємося робити це кожні три місяці"

Європейський Союз не погодиться на відтермінування дати виходу Великобританії.

"Це [нинішній стан переговорів] дуже хвилює. Британці повинні сказати нам, чого вони хочуть", - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, інформує Reuters.

На запитання, чи можливе ще одне відтермінування дати Brexit, Ле Дріан відповів, що не в нинішніх умовах.

"Ми не збираємося робити це кожні три місяці", - сказав глава французького МЗС.

Нагадаємо, раніше палата лордів британського парламенту схвалила законопроєкт, що зобов'язує уряд відтермінувати "Брекзит". Тепер парламент має намір змусити прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона просити Євросоюз про перенесення виходу з 31 жовтня на пізніший термін. Законопроєкт повинен отримати схвалення королеви Єлизавети II.

Прем'єр-міністр країни неодноразово заявляв, що готовий зробити "Брекзит" і без угоди, щоб подолати опір парламенту він рекомендував королеві призупинити його роботу, Високий суд Лондона визнав це рішення законним.

Нещодавно, Борис Джонсон заявив, що швидше "помре у канаві", ніж проситиме Брюссель знову відкласти Brexit.