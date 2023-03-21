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ПОЛІТИКА

Єрмак обговорив із радником Байдена поставки зброї

21 березня 2023, 08:33
Єрмак обговорив із радником Байдена поставки зброї
Фото: Офіс Президента
Глава ОП акцентував увагу на важливості якнайшвидшого надання додаткового озброєння та боєприпасів та подякував за черговий пакет допомоги.

У межах постійного діалогу із союзниками глава Офісу президента Андрій Єрмак 20 березня провів телефонну розмову з радником президента США із питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

"Поінформував про поточну ситуацію на фронті, у тому числі на найскладніших напрямках Донецької області. Акцентував на важливості якнайшвидшого надання Силам оборони додаткового озброєння та боєприпасів та подякував за черговий пакет допомоги", - написав Єрмак.

Він також зазначив, що висловив подяку всьому американському народу, президенту США та обом палатам Конгресу за незмінну міцну підтримку України у боротьбі з державою-терористом, непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Як повідомлялося, у понеділок США ухвалили рішення виділити 34 транші військової допомоги Україні на суму 350 млн доларів. Новий пакет військової допомоги включає боєприпаси для наданих раніше США установок HIMARS та гаубиць, а також для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та іншу військову техніку.

СШАвійназброяЄрмак

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