Єрмак: переговори між Україною, Францією і Німеччиною відбудуться "дуже скоро"

"Не прості, важкі перемовини, але вони продовжуються", - додав Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував перемовини трьох країн, України, Німеччини та Франції, найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Єрмак розповів у відеокоментарі ЗМІ.

"Консультації з нашими партнерами по "нормандському формату" відбуваються щотижня, по декілька разів на тиждень. Минулого тижня я два чи три рази розмовляв із представниками Франції, Німеччини. Я думаю, що відеоконференція або перемовини трьох країн - Німеччини, Франції та України - відбудуться дуже скоро", - зазначив Єрмак.

"Йде нормальний процес, консультації. Не прості, важкі перемовини, але вони продовжуються", - додав він.

Раніше видання ZN.UA з посиланням на джерело в дипломатичних колах повідомило, що розмова в тристоронньому форматі президентів України і Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, а також канцлерки Німеччини Ангели Меркель очікується цього тижня.

За словами джерела, ця розмова повинна був відбутися відразу ж після відеоконференції за участю Меркель, Макрона і президента РФ Владіміра Путіна, проте не відбулася через проблеми з узгодженням часу розмови.

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