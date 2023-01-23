ЄС анонсував саміт у Туреччині до річниці вторгнення росії в Україну

Голова представництва Європейського союзу в Туреччині, посол Ніколаус Меєр-Ландрут заявив, що у Стамбулі до річниці російсько-української війни відбудеться великий саміт.

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

За словами представника ЄС, саміт має пройти 22 лютого і на нього буде запрошений український урядовець.

"Це також спосіб висловити нашу підтримку Україні. Минулого року, 24 лютого, початок російської агресії був визначальним моментом в європейській історії. Європейська історія – це наша спільна географія. Люди часто посилаються на історію безпеки США 11 вересня. Це був момент змін. Я можу сказати, що 24 лютого 2022 року існує така ж важлива ситуація з безпекою в Європі. У нас на нашому континенті війна, жорстока велика війна, війна з наслідками далеко за межами Європейського континенту", – підкреслив посол.

Меєр-Ландрут наголосив, що на саміті обговорюватимуться геополітичні та економічні наслідки війни, і зауважив, що результати війни вже вийшли за межі України і торкнулися всіх.

Нагадаємо, Європейський Союз у понеділок 23 січня схвалив сьомий транш у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу Україні