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ПОЛІТИКА

ЄС бойкотуватиме саміт міністрів закордонних справ в Угорщині – Politico

15 липня 2024, 08:26
ЄС бойкотуватиме саміт міністрів закордонних справ в Угорщині – Politico
Фото: apnews.com
За словами трьох дипломатів Євросоюзу, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скличе міністрів на "формальну" раду із закордонних справ одночасно з самітом Орбана.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу мають намір знехтувати самітом із закордонних справ у Будапешті у серпні, організувавши власний "формальний" саміт на той самий час.

Про це повідомляє Politico.

Угорщина, яка головує в Раді ЄС, планує провести саміт із закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня.

Але після того, як прем’єр-міністр цієї країни Віктор Орбан перешкоджав наданню допомоги Україні та самовільно зустрівся з російським диктатором владіміром путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, багато міністрів закордонних справ шукають спосіб уникнути ще одного, як вони вважають, пропагандистського шоу Орбана.

За словами трьох дипломатів ЄС, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель скличе міністрів на "формальну" раду із закордонних справ одночасно з самітом Орбана.

"Якщо цього ж дня відбудеться офіційна рада із закордонних справ, організована високим представником [Боррелем], міністри не зможуть поїхати до Будапешта", — сказав один із дипломатів.

Інший додав, що, бойкотуючи зустріч у Будапешті, інші міністри закордонних справ хочуть "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".

За даними Politico, цей план неофіційно вже обговорювався з кількома країнами ЄС, включаючи Францію та Німеччину. У середу команда Борреля представить план 27 постійним представникам ЄС.

2 липня Орбан відвідав Київ де запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити опиратися російській навалі, скласти зброю і погодитися на "мирні переговори".

5 липня Орбан поїхав до москви, де провів переговори з путіним.

Після цього угорський прем'єр відправився зі своєю "мирною" місією до Китаю.

Самопроголошена миротворча місія Орбана також роздратувала багатьох членів Європейського союзу, головування в якому Угорщина прийняла на початку цього місяця.

ОрбанУгорщинаЄвросоюз

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