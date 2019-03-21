ЄС частково профінансує будівництво транспортного сполучення з Маріуполем "Наразі мова йде про розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування обох проектів із залученням фінансування ЄІБ"

Європейський інвестиційний банк виділив кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування ремонту залізниці з Маріуполя до Запоріжжя та дороги з Маріуполя до Миколаєва.

Фото: bbc.co.uk

"Голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінгареллі зазначив, що європейські інституції готові підтримати два проекти: покращення залізничного сполучення Запоріжжя-Маріуполь та будівництво дороги сполученням Маріуполь-Миколаїв. Наразі мова йде про розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування обох проектів із залученням фінансування ЄІБ", - повідомляють у Мінінфраструктури, інформує "Громадське". Нагадаємо, що Маріуполь ухвалив декілька кредитних угод на загальну суму 29,5 мільйона євро: їх витратять на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури міста та зовнішнє освітлення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію