CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЄвропейський інвестиційний банк виділив кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування ремонту залізниці з Маріуполя до Запоріжжя та дороги з Маріуполя до Миколаєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС частково профінансує будівництво транспортного сполучення з Маріуполем
"Наразі мова йде про розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування обох проектів із залученням фінансування ЄІБ"
Фото: bbc.co.uk
"Голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінгареллі зазначив, що європейські інституції готові підтримати два проекти: покращення залізничного сполучення Запоріжжя-Маріуполь та будівництво дороги сполученням Маріуполь-Миколаїв. Наразі мова йде про розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування обох проектів із залученням фінансування ЄІБ", - повідомляють у Мінінфраструктури, інформує "Громадське".
Нагадаємо, що Маріуполь ухвалив декілька кредитних угод на загальну суму 29,5 мільйона євро: їх витратять на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури міста та зовнішнє освітлення.
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