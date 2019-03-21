Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

ЄС частково профінансує будівництво транспортного сполучення з Маріуполем

"Наразі мова йде про розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування обох проектів із залученням фінансування ЄІБ"
Європейський інвестиційний банк виділив кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування ремонту залізниці з Маріуполя до Запоріжжя та дороги з Маріуполя до Миколаєва.
ЄС частково профінансує будівництво транспортного сполучення з Маріуполем Фото: bbc.co.uk

"Голова Представництва ЄС в Україні Хюґ Мінгареллі зазначив, що європейські інституції готові підтримати два проекти: покращення залізничного сполучення Запоріжжя-Маріуполь та будівництво дороги сполученням Маріуполь-Миколаїв. Наразі мова йде про розробку попереднього техніко-економічного обґрунтування обох проектів із залученням фінансування ЄІБ", - повідомляють у Мінінфраструктури, інформує "Громадське".

Нагадаємо, що Маріуполь ухвалив декілька кредитних угод на загальну суму 29,5 мільйона євро: їх витратять на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури міста та зовнішнє освітлення.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 03 2019 11:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.