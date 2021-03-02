ЄС до липня отримає лише половину доз вакцини, необхідних для власних потреб
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euronews, про це сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з депутатами Європарламенту.
За її словами, у першому кварталі країни ЄС зможуть отримати близько 100 млн доз, а в наступні три місяці - 300 млн доз.
Затверджені у ЄС вакцини потребують введення двох доз, тоді як населення блоку становить близько 447 млн.
Нагадаємо, минулого тижня ЄС анонсував контроль за експортом виробленої у Євросоюзі вакцини від коронавірусу після перших проблем з поставками BioN-Tech Pfizer, а далі заяви AstraZeneca про те, що компанія не зможе вчасно поставити обіцяні дози у повному обсязі.
До того, як стало відомо про дефіцит, Єврокомісія пропонувала країнам-членам поставити за мету провакцинувати 70% дорослого населення до кінця літа 2021 року.
Це приблизно 380 млн осіб, відтак для щеплення необхідно близько 760 доз вакцини.
Втім, в інтерв’ю цього тижня Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок не відмовляється від цієї амбітної мети на тлі дефіциту вакцини.
"Ми на початку вакцинаційної кампанії. Так, є проблеми, але це потрібно розглядати як марафон… Я переконана, що ми досягнемо мети", - зазначила вона.
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