НОВИНИЄвропейський Союз домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії, оскільки готується до можливих скорочень постачань із росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС домовляється про додаткову купівлю газу з Нігерії
Фото: з вільного доступу
Про це заявив заступник гендиректора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуїн, передає Reuters.
Болдуїн відвідав Нігерію та провів зустрічі з офіційними особами цього найбільшого виробника нафти в Африці.
Представнику ЄС сказали, що Нігерія покращує безпеку в дельті Нігеру та планує після серпня відновити роботу Транснігерського трубопроводу, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.
Як передає Reuters, ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок зрідженого природного газу з Нігерії, і є потенціал збільшити цей показник більш ніж удвічі.
Видобуток нафти та газу в Нігерії скорочується через крадіжку та вандалізм щодо трубопроводів, внаслідок чого термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.
2021 року Нігерія експортувала до ЄС 23 мільярди кубометрів газу, але з роками ця цифра знижується. За словами Болдуїна, у 2018 році блок закупив 36 млрд кубометрів ЗПГ у Нігерії.
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