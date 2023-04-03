ЄС думає розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою – ЗМІ
ЄК думає Грузії надати кандидатський статус.
Повідомила Європейська правда, посилаючись на Радіо Свобода.
Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк розказав, що Європейська комісія планує представити оновлену інформацію щодо статусу вступу України, Молдови і Грузії до Європейського Союзу в травні.
Цей термін раніше також анонсували і в українському уряді. Офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікують у жовтні.
Раніше 5 країн ЄС закликали Брюссель купити українське зерно, яке в них накопичилось.