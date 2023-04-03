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ЄС думає розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою – ЗМІ

03 квітня 2023, 14:12
ЄС думає розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою – ЗМІ
Європейська комісія думає аби рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою.

ЄК думає Грузії надати кандидатський статус.

Повідомила Європейська правда, посилаючись на Радіо Свобода. 

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк розказав, що Європейська комісія планує представити оновлену інформацію щодо статусу вступу України, Молдови і Грузії до Європейського Союзу в травні. 

Цей термін раніше також анонсували і в українському уряді. Офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікують у жовтні.

Раніше 5 країн ЄС закликали Брюссель купити українське зерно, яке в них накопичилось.

 

ЄСМолдоваУкраїна

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