ЄС думає розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою – ЗМІ

Європейська комісія думає аби рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою.

ЄК думає Грузії надати кандидатський статус.

Повідомила Європейська правда, посилаючись на Радіо Свобода.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк розказав, що Європейська комісія планує представити оновлену інформацію щодо статусу вступу України, Молдови і Грузії до Європейського Союзу в травні.

Цей термін раніше також анонсували і в українському уряді. Офіційний звіт Єврокомісії про розширення очікують у жовтні.