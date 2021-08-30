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ЄС думає, як зупинити масові потоки мігрантів з Афганістану

Міністри зберуться на екстрену нараду у вівторок в Брюсселі, щоб обговорити наслідки афганської кризи
Міністри внутрішніх справ Європейського Союзу заявлять у вівторок, що вони рішуче прагнуть вжити заходів для запобігання "неконтрольованим великомасштабним нелегальним міграційним потокам" з Афганістану.
ЄС думає, як зупинити масові потоки мігрантів з Афганістану Фото: Victor Mancilla/US Marine Corps
Про це свідчить проєкт заяви міністрів, з яким ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
 
Міністри зберуться на екстрену нараду у вівторок в Брюсселі, щоб обговорити наслідки афганської кризи.
 
Міністри пообіцяють зупинити нові безпекові загрози з Афганістану для громадян ЄС, а також провести належні перевірки безпеки для евакуйованих, йдеться в проєкті заяви.
 
Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що уряди ЄС повинні продовжити роботу над європейськими силами швидкого реагування, аби краще підготуватися до майбутніх криз, таких як в Афганістані.
 
В знак стурбованості з приводу афганських мігрантів словенське головування в ЄС оголосило, що 31 серпня в Брюсселі відбудеться екстрена зустріч міністрів внутрішніх справ Євросоюзу.
 
Греція завершила будувати огорожу на кордоні з Туреччиною довжиною 40 км, щоб запобігти спробам прохачів притулку потрапити до Європи після захоплення талібами Афганістану.
 

 

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30 08 2021 16:35
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