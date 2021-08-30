ЄС думає, як зупинити масові потоки мігрантів з Афганістану

Міністри зберуться на екстрену нараду у вівторок в Брюсселі, щоб обговорити наслідки афганської кризи

Міністри внутрішніх справ Європейського Союзу заявлять у вівторок, що вони рішуче прагнуть вжити заходів для запобігання "неконтрольованим великомасштабним нелегальним міграційним потокам" з Афганістану.

Про це свідчить проєкт заяви міністрів, з яким ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міністри зберуться на екстрену нараду у вівторок в Брюсселі, щоб обговорити наслідки афганської кризи.

Міністри пообіцяють зупинити нові безпекові загрози з Афганістану для громадян ЄС, а також провести належні перевірки безпеки для евакуйованих, йдеться в проєкті заяви.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що уряди ЄС повинні продовжити роботу над європейськими силами швидкого реагування, аби краще підготуватися до майбутніх криз, таких як в Афганістані.

В знак стурбованості з приводу афганських мігрантів словенське головування в ЄС оголосило, що 31 серпня в Брюсселі відбудеться екстрена зустріч міністрів внутрішніх справ Євросоюзу.

Греція завершила будувати огорожу на кордоні з Туреччиною довжиною 40 км, щоб запобігти спробам прохачів притулку потрапити до Європи після захоплення талібами Афганістану.