ПОЛІТИКА НОВИНИМіністри внутрішніх справ Європейського Союзу заявлять у вівторок, що вони рішуче прагнуть вжити заходів для запобігання "неконтрольованим великомасштабним нелегальним міграційним потокам" з Афганістану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС думає, як зупинити масові потоки мігрантів з Афганістану
Міністри зберуться на екстрену нараду у вівторок в Брюсселі, щоб обговорити наслідки афганської кризи
Фото: Victor Mancilla/US Marine Corps
Про це свідчить проєкт заяви міністрів, з яким ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Міністри зберуться на екстрену нараду у вівторок в Брюсселі, щоб обговорити наслідки афганської кризи.
Міністри пообіцяють зупинити нові безпекові загрози з Афганістану для громадян ЄС, а також провести належні перевірки безпеки для евакуйованих, йдеться в проєкті заяви.
Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що уряди ЄС повинні продовжити роботу над європейськими силами швидкого реагування, аби краще підготуватися до майбутніх криз, таких як в Афганістані.
В знак стурбованості з приводу афганських мігрантів словенське головування в ЄС оголосило, що 31 серпня в Брюсселі відбудеться екстрена зустріч міністрів внутрішніх справ Євросоюзу.
Греція завершила будувати огорожу на кордоні з Туреччиною довжиною 40 км, щоб запобігти спробам прохачів притулку потрапити до Європи після захоплення талібами Афганістану.
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