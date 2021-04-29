ЄС фінально ратифікував угоду про торгівлю з Британією після Brexit
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення пресслужби.
Тепер Британія отримає повідомлення про завершення внутрішніх процедур у ЄС, після чого угоди та супроводжуючі тексти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС та набудуть чинності з 1 травня.
Нагадаємо, про досягнення згоди між сторонами оголосили ще 24 грудня, а підписання відбулося 30 грудня. Через те, що перемовини тривали майже до останнього моменту, ЄС не встиг ратифікувати угоду до того, як Британія з 1 січня вийшла з єдиного ринку, і досі вона застосовувалася попередньо.
Європарламент ратифікував угоду 27 квітня.
Зазначимо, попри укладення і ратифікацію угоди, низка питань у відносинах між ЄС та Британією досі не вирішені остаточно, зокрема щодо риболовлі. Проблемним залишається питання руху товарів між Ірландією - членом ЄС, Північною Ірландією та рештою Британії.
Читайте також: Європарламент ратифікував торгову угоду між ЄС та Британією щодо відносин після Brexit
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі