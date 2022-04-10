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ЄС готова до можливої енергокризи взимку - єврокомісар
Фото: RND
Європа готова до кризових ситуацій взимку, зокрема до відключення електроенергії та ядерних інцидентів. Про це в інтерв’ю RND єврокомісар з питань кризового управління Янез Ленарчич.
Ленарчичне виключив, що країнам ЄС знадобиться допомога через енергетичну кризу. За його словами, Європейська комісія розглядає два різні сценарії.
По-перше, одна чи невелика кількість держав-членів може постраждати від "незначного інциденту, такого як відключення електроенергії. У цьому випадку інші країни ЄС можуть підтримувати та постачати електрогенератори, як це відбувається під час реагування на стихійні лиха.
По-друге, відключення може відбутися у великій кількості країн, і в цьому випадку стратегічний резерв ЄС буде використаний для реагування.
Ленарчич зазначив, що заходи ЄС будуть вжиті швидко у разі надзвичайної ситуації, навівши приклади останніх років, коли генератори та паливо були доставлені до Словенії того ж дня, коли енергосистема країни була пошкоджена сніговою бурею. Також підтримка ЄС надійшла відразу після Землетрусу у Хорватії у 2020 році.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія підготувала план протидії енергетичній кризі.
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04 10 2022 14:15 МЕДІА
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