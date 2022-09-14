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Єврокомісія підготувала план протидії енергетичній кризі - Bloomberg

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представить скорочену версію свого плану з п’яти пунктів для подолання енергетичної кризи в ЄС під час звернення до Європарламенту.
Єврокомісія підготувала план протидії енергетичній кризі - Bloomberg Фото: з вільного доступу

Крім іншого, вона запропонує обов’язкову ціль щодо скорочення споживання електроенергії та податків на надприбуток для енергетичних компаній.

Про це пише Bloomberg.

"Пропозиція полегшити ліквідність енергетичних компаній, які перебувають у напруженому стані, потребує подальшої роботи, хоча, як нам сказали, вона отримала широку підтримку", - йдеться в повідомленні.  

Тим часом обмеження на імпорт газу залишається важкою для досягнення ціллю, оскільки країни-члени розділені щодо їх остаточного оформлення.

Якщо коротко, план Ляйєн складається з таких ключових пунктів:

скорочення загального споживання на 10% і обов'язкове зниження попиту у визначені години пік на 5%.

обмеження до 180 євро за мегават-годину доходів від виробництва електроенергії компаніями в сфері відновлюваної та ядерної енергетики;

збір із компаній нафтогазової та вугільної промисловості на рівні третини від надприбутків.

Згідно з проєктом пропозиції, який було оприлюднено напередодні, план скорочення попиту посилить позицію Комісії в цьому питанні, оскільки нинішня криза «вимагає швидкої та скоординованої відповіді на рівні ЄС». Але деякі країни ще не погоджуються з втручанням фон дер Ляєн у чутливу сферу національних енергетичних ринків.

Раніше повідомлялось, що в інвестиційній компанії Goldman Sachs вважають, що країни Європи успішно переживуть зиму без російського газу.

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14 09 2022 11:08
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