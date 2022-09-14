Єврокомісія підготувала план протидії енергетичній кризі - Bloomberg

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представить скорочену версію свого плану з п’яти пунктів для подолання енергетичної кризи в ЄС під час звернення до Європарламенту.

Крім іншого, вона запропонує обов’язкову ціль щодо скорочення споживання електроенергії та податків на надприбуток для енергетичних компаній.

Про це пише Bloomberg.

"Пропозиція полегшити ліквідність енергетичних компаній, які перебувають у напруженому стані, потребує подальшої роботи, хоча, як нам сказали, вона отримала широку підтримку", - йдеться в повідомленні.

Тим часом обмеження на імпорт газу залишається важкою для досягнення ціллю, оскільки країни-члени розділені щодо їх остаточного оформлення.

Якщо коротко, план Ляйєн складається з таких ключових пунктів:

скорочення загального споживання на 10% і обов'язкове зниження попиту у визначені години пік на 5%.

обмеження до 180 євро за мегават-годину доходів від виробництва електроенергії компаніями в сфері відновлюваної та ядерної енергетики;

збір із компаній нафтогазової та вугільної промисловості на рівні третини від надприбутків.

Згідно з проєктом пропозиції, який було оприлюднено напередодні, план скорочення попиту посилить позицію Комісії в цьому питанні, оскільки нинішня криза «вимагає швидкої та скоординованої відповіді на рівні ЄС». Але деякі країни ще не погоджуються з втручанням фон дер Ляєн у чутливу сферу національних енергетичних ринків.

Раніше повідомлялось, що в інвестиційній компанії Goldman Sachs вважають, що країни Європи успішно переживуть зиму без російського газу.