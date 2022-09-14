Єврокомісія підготувала план протидії енергетичній кризі - Bloomberg
Крім іншого, вона запропонує обов’язкову ціль щодо скорочення споживання електроенергії та податків на надприбуток для енергетичних компаній.
Про це пише Bloomberg.
"Пропозиція полегшити ліквідність енергетичних компаній, які перебувають у напруженому стані, потребує подальшої роботи, хоча, як нам сказали, вона отримала широку підтримку", - йдеться в повідомленні.
Тим часом обмеження на імпорт газу залишається важкою для досягнення ціллю, оскільки країни-члени розділені щодо їх остаточного оформлення.
Якщо коротко, план Ляйєн складається з таких ключових пунктів:
скорочення загального споживання на 10% і обов'язкове зниження попиту у визначені години пік на 5%.
обмеження до 180 євро за мегават-годину доходів від виробництва електроенергії компаніями в сфері відновлюваної та ядерної енергетики;
збір із компаній нафтогазової та вугільної промисловості на рівні третини від надприбутків.
Згідно з проєктом пропозиції, який було оприлюднено напередодні, план скорочення попиту посилить позицію Комісії в цьому питанні, оскільки нинішня криза «вимагає швидкої та скоординованої відповіді на рівні ЄС». Але деякі країни ще не погоджуються з втручанням фон дер Ляєн у чутливу сферу національних енергетичних ринків.
Раніше повідомлялось, що в інвестиційній компанії Goldman Sachs вважають, що країни Європи успішно переживуть зиму без російського газу.
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