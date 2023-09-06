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ПОЛІТИКА

ЄС готовий подвоїти виробництво артилерійських снарядів – Bloomberg

06 вересня 2023, 12:44
ЄС готовий подвоїти виробництво артилерійських снарядів – Bloomberg
Джерело: /investigator
Промисловість долає початкові труднощі із нарощуванням обсягів виробництва, намагаючись допомогти Україні.

Виробництво артилерійських боєприпасів у Європі перебуває на шляху до подвоєння. 

Про це повідомляє в інтерв'ю агентству Bloomberg міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Мабуть, до кінця року - або до початку наступного року - ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі роком раніше", - наголосив він.

Європейський Союз прагнув швидко збільшити виробництво 155 мм артилерійських снарядів як для надання допомоги Києву, так і для поповнення своїх запасів. Але роки обмежених видатків залишили європейську оборонну промисловість непідготовленою до швидкого нарощування виробництва після вторгнення росії в Україну минулого року.

Певкур не уточнив обсяги, яких, як очікується, досягне галузь, але в політичному документі Естонії, розісланому державам-членам цього року, йдеться, що блок має потужність для виробництва близько 300 тисяч снарядів на рік.

Подвоєння цієї цифри означатиме виробництво до 600 тисяч снарядів до кінця цього року, причому обсяг виробництва продовжуватиме зростати. Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що наступного року потужність, як очікується, досягне 1 мільйона снарядів.

Проте ЄС відстає від своєї обіцянки відправити Україні 1 мільйон снарядів до лютого - план, ухвалений раніше цього року на основі пропозиції Естонії. Українські військові терміново вимагали надати більше боєприпасів для контрнаступу.

На даний момент блок витратив близько половини з 2 млрд євро, виділених на ці зусилля, але поставив в Україну лише близько 224 тисячі снарядів і 2300 ракет з існуючих запасів, повідомив голова зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель наприкінці серпня.

Чиновники ЄС кажуть, що вони стурбовані тим, що країни-члени досі відправили до України лише чверть запланованої кількості боєприпасів та не досягнуть цієї мети.

Решту фінансування ЄС було виділено для заохочення спільних закупівель боєприпасів країнами-членами блоку. Певкур закликав країни підписувати контракти із оборонними компаніями для подальшого нарощування виробництва.

"Ми повинні використовувати всі можливості, щоб досягти цього 1 мільйона пострілів для України", - сказав естонський міністр.

Нагадаємо, європейське оборонне агентство (EDA) підписало вісім контрактів з європейською промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

ЄСвиробництвоЕстоніябоєприпасивійна в Україні

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