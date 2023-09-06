Європейське оборонне відомство підписало перші угоди про спільні закупівлі боєприпасів для України

Підписання контрактів стало першим в історії кроком до використання Євросоюзу для колективної закупівлі зброї.

Європейське оборонне агентство (EDA) підписало вісім контрактів з європейською промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

Про це повідомляє EDA.

Підписання контрактів стало першим в історії кроком до використання Євросоюзу для колективної закупівлі зброї.

Завдяки цим контрактам країни-члени ЄС і Норвегія тепер матимуть можливість закуповувати 155-мм боєприпаси через EDA, яка працюватиме як закупівельна агенція.

Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французька Caesar, польська Krab, німецька Panzerhaubitze 2000 та словацька Zuzana.

З метою дотримання юридичних зобов'язань та захисту комерційної таємниці, EDA не може розголошувати імена підрядників та ціни за одиницю продукції на даному етапі, а також не коментує переговори, що тривають.

Ці рамкові контракти були підписані в рамках тристороннього підходу до постачання більшої кількості артилерійських боєприпасів і ракет в Україну, узгодженого Радою ЄС у березні 2023 року.

Євросоюз надає підтримку країнам-членам у постачанні артилерійських боєприпасів і ракет з національних запасів; агрегуванні попиту і спільній закупівлі 155-мм боєприпасів; а також у нарощуванні виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.