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ПОЛІТИКА

ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України – Боррель

01 жовтня 2023, 18:45
ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України – Боррель
Фото: Українська правда
"Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше", - заявив Боррель

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готує довгострокові безпекові зобов’язання для України. 

Про це він сказав перебуваючи у Києві, куди прибув після візиту до Одеси 30 вересня, звідки він записав відеозвернення прямо з пошкодженого росіянами Спасо-Преображенського кафедрального собору.    

"Війна росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас. Під час нашої першої особистої зустрічі з [міністром оборони України] Рустемом Умєровим ми обговорили постійну військову допомогу ЄС. Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України", – написав Боррель.

Також 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, Боррель вшанував загиблих у війні з російськими загарбниками. Він взяв участь в урочистих заходах разом з президентом України Володимиром Зеленським та іншими державними керівниками. 

"Я щасливий бути в Києві, щоб разом із Президентом Володимиром Зеленським та міністром [закордонних справ] Дмитром Кулебою взяти участь у вшануванні пам’яті загиблих захисників та висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії росії та бореться за наші спільні цінності", – зазначив верховний представник ЄС.

Нагадаємо, у неділю Боррель прибув з візитом до Києва і зустрівся із президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

війнаБоррельпідтримка України

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