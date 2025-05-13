ЄС готує обмеження санкцій проти росії в обхід Будапешта

Євросоюз планує встановити контроль за рухом капіталу і ввести мита щодо росії.

Європейська комісія повідомила, що велика частина санкцій, включно з 200 млрд євро заморожених російських державних активів, може бути перенесена на іншу правову основу, аби обійти вето Угорщини.

Такі заходи застосують, якщо Будапешт заблокує продовження економічних санкцій ЄС проти москви, пише газета Financial Times.

Проте обхідні шляхи потребуватимуть голосу більшості країн ЄС для продовження санкцій.

Контроль за рухом капіталу, який запобігатиме припливу готівки в рф, і торговельні заходи, як мита. Ці два варіанти ще обговорюються.

Попередні ідеї включали двосторонні національні заходи, які дозволили б таким країнам, як Бельгія, де іммобілізовано більшу частину заморожених активів РФ, заборонити репатріацію російських активів.

"Ми всі зосереджені на плані А. Але ми обговорюємо правові основи альтернативних варіантів", - розповіло одне з джерел.

Комісія пообіцяла представити наступного місяця юридичні пропозиції, які дадуть змогу запровадити заборону на нові контракти на російський газ і спотовий ринок цього року і повністю відмовитися від них до 2027 року. Також готується пропозиція про введення мит на збагачений уран у рамках скорочення залежності ЄС від російського палива.

Дипломати блоку стурбовані тим, що заборона на постачання російського газу без санкцій може призвести до того, що компанії "встрягнуть" в тривалих судових розглядів і вимагатимуть від комісії гарантій, що будь-які нові заходи будуть юридично непробивними.

Віцепрезидентка Єврокомісії, верховний представник ЄС Кас Каллас скащали, що 17 пакет санкцій проти рф передбачає обмеження проти російського тіньового флоту, проти компаній у Китаї та інших країнах, які допомагають москві уникати обмежень, а також інші заходи.

Проте наразі лідери ЄС готові зустрітися з Зеленським і путіним, перш ніж просити США ввести нові санкції.