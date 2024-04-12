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ПОЛІТИКА

ЄС готує окремий режим санкцій проти росії

12 квітня 2024, 16:59
ЄС готує окремий режим санкцій проти росії
Планують карати "репресивний державний апарат росії".

Стали відомі подробиці нового 14-го пакету антиросійських санкцій Європейського Союзу, який має ввести в дію "окремий режим санкцій", який застосовується до режимів, що існують у білорусі, Ірані, Венесуелі чи КНДР. Ініціаторами впровадження проти рф нового санкційного режиму виступили країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія та Швеція.

Про це повідомляє DW.

"Критерії для включення до [санкційного] списку повинні охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включаючи дії, що підривають демократію та верховенство закону", – сказано в документі, з яким ознайомилося DW.

Новий режим санкцій передбачає запровадження обмежувальних заходів проти представників "репресивного державного апарату росії".

санкціі проти росіїЄвросоюзвійна в Україні

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