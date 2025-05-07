ЄС готує санкції проти "дочки" Lukoil за участь у "тіньовому флоті" рф

Цей крок, зазначає Bloomberg, стане першим випадком, коли Захід намагається запровадити санкції проти підрозділу Litasco з моменту вторгнення росії в Україну.

Європейський Союз розширює санкції, націлившись на "дочку" російського нафтового гіганта Lukoil - компанію Litasco. Її підозрюють у причетності до діяльності "тіньового флоту" рф.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, ЄС розглядає введення санкцій проти Litasco Middle East DMCC, торгового підрозділу Lukoil у Дубаї, як частину нових заходів, спрямованих на протидію "тіньовому флоту" москви.

Цей крок, зазначає Bloomberg, стане першим випадком, коли Захід намагається запровадити санкції проти підрозділу Litasco з моменту вторгнення росії в Україну.

Нові санкційні пропозиції потребують підтримки всіх держав-членів і можуть змінитися перед їхнім прийняттям. Вони є частиною 17-го пакету санкцій ЄС проти москви через її вторгнення в Україну, оскільки блок намагається посилити тиск на кремль, впливаючи на доходи рф від енергоресурсів.

Litasco Middle East піддається санкціям через звинувачення в сприянні розвитку так званого "тіньового флоту" суден, що перевозять російську нафту, попри заборону.

Компанія зазнала втрат персоналу після того, як росія розпочала вторгнення в 2022 році. Однак Litasco останнім часом відновлюється, набираючи торговців у різних офісах по всьому світу.

Загалом, за даними Bloomberg, санкції торкнуться близько 60 осіб та близько 150 суден, що збільшить кількість суден, які потрапили під обмеження ЄС, до понад 300.

ЄС планує прийняти цей пакет санкцій пізніше цього місяця.