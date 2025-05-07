Польща наполягає на ухваленні 17-го пакета санкцій ЄС проти росії до 1 липня

Європейська комісія вже направила до столиць країн-членів ЄС проєкт 17-го пакету санкцій.

Польща прагне погодити 17-й пакет санкцій ЄС проти росії до 1 липня. У новому пакеті обмеження на експорт хімічних речовин та санкції проти компаній

Про це повідомляє Polskie Radio 24.

Міністр у справах ЄС Адам Шлапка, виступаючи в Європейському парламенті, заявив, що санкції повинні залишатися важливим інструментом тиску на російську воєнну економіку.

За його словами, робота над новим пакетом санкцій вже розпочалася і має бути завершена до кінця польського головування в ЄС.

Європейська комісія вже направила до столиць країн-членів ЄС проєкт 17-го пакету санкцій. Серед нових обмежень - заборона на експорт до росії хімічних речовин, що використовуються в ракетних двигунах.

Крім того, до чорного списку потрапили ще 15 осіб та 45 компаній, що спеціалізуються на військово-промисловому комплексі.

Європейський Союз також посилить тиск на тіньовий флот росії, зокрема на судна, що порушують міжнародні санкції, перевозячи російську нафту за цінами, вищими за встановлені ліміти.

Шлапка підкреслив, що тиск на росію має бути комплексним і супроводжуватися наданням озброєння Україні для зміцнення її позицій перед можливими переговорами про припинення вогню.

Польський міністр заявив, що Україна повинна перебувати в позиції сили, щоб мати можливість укласти вигідну угоду і забезпечити її виконання в майбутньому.