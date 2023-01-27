ЄС хоче накласти на білорусь додаткові санкції

Для схвалення заходів необхідна підтримка всіх країн-членів Євросоюзу

Європейський Союз запропонував новий раунд широких санкцій проти білорусі за її роль у підтримці російського вторгнення в Україну, передає Bloomberg.

Санкції, накладені на мінськ, будуть такими же, які ЄС раніше наклав на росію, включаючи обмеження на ключові технології та енергетичний сектор країни.

росія використала білорусь як плацдарм для нападу на Україну в лютому минулого року, і російські війська і техніка продовжують перебувати в країні. росія також випускає з території білорусі ракети, а збройні сили двох країн регулярно проводять спільні навчання.

Запропоновані заходи включають:

Заборону експорту товарів і технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях і можуть посилити промисловий потенціал країни;

Санкції стосовно нафти, вугілля, сталевої продукції і золота;

Торговельні обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;

Заходи, які можуть вдарити по авіаційному та енергетичному секторах і ключових джерелах доходів країни.

Подібно до санкцій, запроваджених проти росії, пропозиції включають винятки для медикаментів, сільськогосподарської та харчової продукції, а також дозволи на відповідні фінансові операції за участю осіб, що потрапили під санкції.

Законодавство також дозволить ЄС переслідувати осіб, які допомагають обходити санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Для схвалення запропонованих заходів необхідна підтримка всіх країн-членів ЄС. ЄС також працює над 10-м пакетом санкцій проти росії й над обмеженням цін на російські нафтопродукти, і прагне ухвалити обидва документи до запровадження ембарго наступного тижня.

Нагадаємо, посли Євросоюзу схвалили продовження усіх застосованих ЄС економічних санкцій проти росії за її агресію проти України. Термін обмежень погодилися продовжити щонайменше ще на півроку.