Матеріали:
Теми:

ЄС і НАТО найближчим часом закличуть рф вивести війська з України – ЗМІ

15 грудня 2022, 09:19
ЄС і НАТО найближчим часом закличуть рф вивести війська з України – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Євросоюз і Північноатлантичний альянс підготували спільний заклик до росії негайно припинити війну та вивести свою армію з України.

Про це повідомляє американське видання Politico, яке посилається на власні джерела.

Як пише видання, очікується, що незабаром ЄС і НАТО офіційно оприлюднять спільний заклик до росії припинити війну і залишити Україну.

За словами дипломатів, декларація, з якою частково ознайомилося Politico, готувалася більше року, але затримувалася через напруженість у відносинах між Туреччиною і Кіпром.

Два дипломати повідомили виданню, що декларацію представлять найближчим часом, ймовірно, в найближчий понеділок чи вівторок, або ж на початку 2023 року, якщо на заваді стане робочий графік під кінець року.

"Хоча текст здебільшого нічим не примітний, надання йому офіційного статусу стало б значним дипломатичним досягненням, зважаючи на місяці, які пішли на його підготовку", – наголошує видання.

Зазначається, що текст декларації узгоджувався в основному між офісом голови Європейської Ради Шарля Мішеля, Єврокомісією і НАТО.

За інформацією Politico, у майже остаточному проєкті ЄС і НАТО закликають росію "негайно припинити цю війну і вивести свої війська з України", а також підтверджують свою "непохитну і постійну підтримку її незалежності".

Видання пише, що у декларації вони також погодилися "повністю підтримувати невід'ємне право України на самооборону і вибір власної долі", та наголошують, що "жорстока війна росії загострила продовольчу та енергетичну кризу, яка зачепила мільярди людей по всьому світу".

Нагадаємо, що Польща визнала рф державою-спонсором тероризму.

ЄСвійнаНАТО

Останні матеріали

Торговець смертю знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення у росію
Політика
Торговець смертю знову в грі. Агенти, які брали Віктора Бута, у розпачі від його повернення у росію
15 грудня 2022, 13:37
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Технології
Невидима боротьба і геополітика в darknet. Російсько-українська війна йде і за лаштунками цифрового світу – Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2022, 11:50
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Політика
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 14:01
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Політика
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 10:06
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 21:38
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Політика
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 09:21
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Технології
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 18:20
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється