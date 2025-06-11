ЄС і Німеччина виділили €18 млн на Фонд енергетики України

Також Кабмін знайшов потенційні 5 млн євро для дофінансування Фонду зі свого боку.

Євросоюз спільно із Німеччиною виділили ще 13 та 5 млн євро відповідно до Фонду енергоефективності України.

Про це повідомила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова на брифінгу в Києві, передає агенція Укрінформ.

"Ми також виділяємо більше грошей на інвестиції та технічну допомогу завдяки хорошому управлінню ресурсами. Власне, у нас є нові 18 мільйонів – 13 від нас і 5 від Німеччини. Ми підтримуємо роботу Фонду та спілкуємося між собою та з донорами щодо майбутньої підтримки", – сказала посолка.

Вона додала, що партнери продовжують підтримку Фонду, адже він добре себе зарекомендував. За словами дипломатки, Фонд зміг вирости з 90 проєктів у 2021 році до понад 1 500 і допоміг 217 тисячам сімей, керуючись принципом "Відбудувати краще, ніж було".

Матернова зазначила, що завдяки Фонду щороку зберігається такий обсяг електроенергії, як річне споживання міста Чернівці.

Також Німеччина продовжить технічну підтримку роботи Фонду через Організацію міжнародної співпраці GiZ, про що повідомив заступник посла Німеччини в Україні Макс Раш.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум зі свого боку анонсувала зібрання Координаційної ради донорів Фонду енергоефективності, щоб спробувати підняти ліміт на гранти і ще більше допомагати з огляду на обсяг руйнувань через війну. Вона додала, що Кабмін знайшов потенційні 5 млн євро для дофінансування Фонду зі свого боку.