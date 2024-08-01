ЄС і США намагаються запобігти війні на Близькому Сході – FT

Дипломати тиснуть на Тегеран, щоб той не відповідав на атаки Ізраїля.

Дипломати США і ЄС проводять термінові переговори щодо Близького Сходу, намагаючись відвернути загрозу повномасштабної регіональної війни після того, як Ізраїль завдав ударів по лідерах "Хезболли" й Хамасу в Бейруті й Тегерані.

Енріке Мора, один з найвищих дипломатів ЄС, проводив важливі переговори з офіційними особами в столиці Ірану 31 липня після вбивства політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ганії в Тегерані, в якому звинуватили Ізраїль, в той час, як Бретт МакГерк, головний представник Білого дому на Близькому Сході, проводив переговори в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Financial Times.

"Мора використовував свою взаємодію з офіційними особами нової іранської адміністрації в Тегерані, щоб донести позицію ЄС з усіх проблемних питань, пов'язаних з Іраном", — заявив речник ЄС із зовнішньої політики Пітер Стано.

Західний дипломатичний тиск відбувається на тлі зростання побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту, оскільки Іран і "Хезболла" окремо пообіцяли помститися за напади. Офіційні особи заявили, що переговори були зосереджені на тому, щоб переконати Тегеран або не відповідати, або здійснити символічні дії, після того, як ізраїльські дипломати повідомили західним співрозмовникам, що їхні військові не планують подальших операцій.

"З учорашнього вечора всі тиснуть на Тегеран, щоб він не відповідав", — сказав один із західних дипломатів, який брав участь у переговорах.

Адміністрація Байдена 31 липня провела термінові консультації з Ізраїлем, а також іншими союзниками й партнерами, які мають вплив на Іран, щоб спробувати домогтися відведення всіх сторін від межі конфлікту. Державний секретар США Ентоні Блінкен говорив зі своїми йорданським і катарським колегами, а міністр оборони США Ллойд Остін — зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

Водночас, офіційні особи США визнали, що вбивство Ганії у Тегерані підкреслило виклик, з яким вони стикаються у досягненні угоди про припинення вогню для завершення війни в Газі й звільнення заручників, оскільки Ганія був головним співрозмовником Хамасу з посередниками.